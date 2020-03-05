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В мире

18:43

Российский центр науки и культуры закрыли в Риме из-за угрозы коронавируса

общество происшествия

Фото: ita.rs.gov.ru

Российский центр науки и культуры, находящийся в Риме, на время приостановил свою деятельность. Работа культурного учреждения в столице Италии прекращается из-за опасности распространения коронавируса.

Информацией о закрытии РЦНК поделились его представители на официальном сайте. "В соответствии с указом председателя Совета министров Италии от 4 марта, Российский центр науки и культуры в Риме приостанавливает свою деятельность с 5 по 15 марта", – говорится в сообщении.

Известно, что ограничение работы коснется культурных мероприятий, курсов русского языка, а также детских творческих студий.

По последним сведениям, число инфицированных коронавирусом из китайского города Ухань в Италии достигло 2706 человек. Жертвами стали 107 человек. При этом случаи заражения были обнаружены на территории всех регионов. Самые большие вспышки наблюдались в Венето и Ломбардии.

Вспышка инфекции была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно данным на 5 марта, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек. Скончались 3012 человек, излечилось более 52 тысяч.

Ранее стало известно, что рестораторы Москвы заявили о снижении выручки из-за коронавируса.

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