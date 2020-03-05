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Москва 24

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Общество

17:47

"Аэрофлот" сократит число авиарейсов в Италию, когда спадет нагрузка

общество туризм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" не исключает, что может быть сокращено число рейсов в Италию. Полеты станут реже выполнять, когда сократится пассажиропоток на данном направлении, заявил ТАСС генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Он объяснил, что уже наблюдается тенденция по падению спроса на полеты в Италию. "Есть рекомендация пассажирам ограничить перемещение. И, конечно, мы мониторим фактическую загрузку", – уточнил Савельев.

По словам гендиректора перевозчика, последствия коронавируса из китайского города Ухань уже негативно сказались на авиаперевозках.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Ранее стало известно, что авиакомпании терпят убытки из-за коронавируса.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек.

Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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