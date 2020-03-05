Первый анализ у пассажиров, прибывших в Москву с больным коронавирусом, отрицательный

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Результаты первого анализа на коронавирус у 92 пассажиров, летевших с заболевшим россиянином, а также у его друзей и родственников, отрицательные, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В понедельник, 2 марта, сообщалось, что COVID-19 подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
24 человека, контактировавшие с ним, были госпитализированы, более 80 помещены в карантин.
Ранее в России зарегистрировали новый случай коронавирусной инфекции. Заболевшим является гражданин Италии, прилетевший в РФ 29 февраля.
2 марта с симптомами ОРВИ он обратился за медицинской помощью. В результате больного госпитализировали в инфекционный бокс.
Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.
В детсадах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.
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