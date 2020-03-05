Свыше 90 детских игровых площадок представят москвичам на выставке "Город: детали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 90 детских игровых и развивающих площадок покажут жителям столицы на выставке "Город: детали". Посетить экспозицию горожане смогут с 26 по 28 марта в павильоне на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется, что гостям продемонстрируют медведь-скалодром, батуты, мини-планетарий, а также светящиеся качели.

В рамках данного мероприятия, на которое приедут зарубежные и российские дизайнеры, посетителям покажут специальную математическую доску для детей и лабиринт, помогающий в развитии логики. Благодаря специальной доске ребята узнают, как решать простые арифметические задачи.

На второй международной выставке современных дизайн-решений для мегаполисов будет доступно восемь тематических зон, где разместят порядка 300 современных проектов. Кроме того, участников выставки ожидают мастер-классы, где изготовят кормушки для птиц и соберут города из огромного конструктора.

Руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов отметил, что в числе проектов есть уникальные игровые комплексы, которые будут интересны юным посетителям выставки на ВДНХ.

Активные горожане также смогут высказать мнение, какие представленные новинки они хотят видеть на территории своего района.

Ранее стало известно, что москвичи проголосуют за проекты городского благоустройства.

