Москвичи проголосуют за проекты городского благоустройства

11:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" стартуют три голосования, посвященные планам комплексного благоустройства, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Жители столицы выберут проекты парка Северного речного вокзала, прибрежной территории реки Чермянки и участка шоссе Энтузиастов.
В парке Северного речного вокзала планируется благоустроить набережную, реконструировать фонтаны и высадить цветники. При этом историческую планировку хотят сохранить, а утраченные декоративные элементы восстановить.
В рамках проекта планируется обустроить 10 детских и спортивных площадок, организовать зону отдыха с бассейном и кафе. Летом в парке можно будет поиграть в бадминтон, пинг-понг и городки, а зимой – покататься на коньках. Открыть обновленный парк хотят ко Дню города.
Также в этом году комплексно благоустроят два участка вдоль реки Чермянки – притока Яузы. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева возведут сцену с навесом и комфортными лавочками для зрителей. Также появится проекционная вышка для кинопоказов на большом экране.
Должны появиться хоккейная площадка, теннисные корты, скейт-парк, беговые и велосипедные дорожки и зона с тренажерами. Также в рамках проекта отремонтируют стадион "Отрада".
На участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова проложат прогулочный маршрут. Здесь появятся деревянные настилы, места для отдыха, занятий йогой, медитации, творческих встреч и выступлений, смотровые площадки, а также памп-трек и экотропа на сваях с переходами через Чермянку.
Что касается шоссе Энтузиастов, то благоустройство коснется участка от Андроньевской площади до МКАД. Работы пройдут на улице Сергия Радонежского, бульваре и шоссе Энтузиастов. Возле станций метро "Римская", "Площадь Ильича" и "Шоссе Энтузиастов" хотят заменить существующее покрытие на гранитное мощение.
Переход со станций метро "Римская" и "Площадь Ильича" на станцию МЦД-2 Москва Товарная благоустроят. У выхода со станции метро "Площадь Ильича" обустроят сквер, а на улице Сергия Радонежского заработает трамвайная линия. На магистрали организуют пункты проката велосипедов и самокатов.
Ранее на платформе "Активный гражданин" запустили голосования, посвященные организации культурного и познавательного досуга москвичей по округам.
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