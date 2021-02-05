Московские врачи вылечили от коронавируса почти 840 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 4 664 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 839 832. В Москве выявлено 2 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 962 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также сообщили, что за прошедшие сутки в столице скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлен 1 851 случай, что составляет 11,1% от общего числа пациентов.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к лету. По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация постепенно налаживается, сохраняется положительная динамика по новым случаям COVID-19.

