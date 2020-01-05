В Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани

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В Москве у посольства Ирана прошла акция в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который был убил в результате ракетного удара США. Об этом сообщает РИА Новости.

К зданию дипломатического представительства пришли несколько десятков студентов из Ирана. Они зажгли свечи и выразили свои соболезнования. Как отметили в посольстве, в память о Сулеймани возложили цветы и граждане России.

В Ассоциации иранских студентов рассказали, что убитый генерал был одним из лучших людей страны. "Мы все уважаем его. Он был одной из самых сильных личностей, которые выступали против всех террористов", – подчеркнули в организации.

Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом с американской стороны.

