До 16 градусов и небольшая облачность ожидаются в Москве 4 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в субботу, 4 октября, составит 14–16 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 12–17 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории области будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 4 и 5 октября в столице ожидается теплая погода. В эти дни будет теплее, чем в начале недели, но пасмурнее. При этом в воскресенье возможны небольшие осадки.

Кроме того, Позднякова отметила, что в Москве наступила золотая осень. Согласно ее прогнозам, существенных осадков в столице не ожидается до как минимум 20 октября. Поэтому золотая осень продлится в Москве почти до конца текущего месяца.