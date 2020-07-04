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Москва 24

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Общество

00:50

Последствия ливня в Москве устраняют 250 единиц техники

общество погода город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Над устранением подтоплений в результате сильного дождя в Москве работают около 300 бригад и более 250 единиц техники. Об этом журналистам сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. Он добавил, что в отдельных районах выпало около 30 миллиметров осадков.

Бирюков отметил, что дождевой фронт в городе сохраняется. В этой связи он призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, передает Агентство "Москва".

Если придется это сделать, то следует быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Вечером в пятницу на Москву обрушился сильный ливень. Из-за дождя Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности на 4 июля.

В МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ливень обрушился на столичный регион

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