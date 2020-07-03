Около трети месячной нормы осадков выпало в отдельных округах Москвы

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В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, сейчас на улицах города работают 300 аварийных бригад ГУП "Мосводосток" и 270 единиц техники. Принимаются меры для оперативного устранения скоплений воды, возникших из-за сильного ливня.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли зданий и дорожных знаков.

Бирюков подчеркнул, что синоптики заранее предупредили о непогоде, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Заммэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Из-за упавшего дерева поезда не следовали между станциями метро "Киевская" – "Багратионовская" Филевской линии метро. В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами.

К настоящему моменту движение на этом участке восстановлено.

Также оперативно удалось восстановить поврежденную от ливня насыпь на перегоне Тушино – Павшино Московского центрального диаметра "Курско-Рижский" (МЦД-2). Туда были направлены два вагона с щебнем. Временно поезда следовали с ограниченной скоростью по одному пути.

Из-за непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности на 4 июля. В МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.