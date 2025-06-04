В России начали продавать свечи с запахом Путина

Фото: маркетплейс

В России в продаже появились ароматические свечи с запахом Владимира Путина. Их цена составляет 544 рубля.

В продаже представлены натуральные восковые изделия с деревянным фитилем. Время их горения составляет 25 часов. В карточках под названием "Аромат Путина" указаны запахи черной ванили и темной амбры.

Ранее на одном из российских маркетплейсов появились футболки с Путиным и фразой "Крепкий орешник", пародирующие кинофильм "Крепкий орешек". Стоимость одного предмета одежды составляла 1 250 рублей.

В прошлом году заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) решил зарегистрировать товарный знак "Я русский" для защиты бренда, которым стала его песня. Он объяснил, что на маркетплейсах появилось множество второсортных товаров, не имеющих к нему отношения.

При этом общероссийское движение "Ветераны России" направило обращение к главе Роспатента Юрию Зубову с просьбой не регистрировать товарный знак "Я русский". В организации уточнили, что это может привести к коммерциализации понятий, которые являются ключевыми для национальной идентичности и культурного наследия России.

