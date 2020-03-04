Коронавирус менее заразен, чем корь или грипп – Минздрав РФ

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Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что новый коронавирус менее заразен, чем корь или грипп, сообщает Агентство "Москва".
"Если мы сегодня говорим о коронавирусе, то его заразность не такая активная, чем у гриппа или кори", – сказала она на общественных слушаниях "Коронавирус: мифы и реальные угрозы для общества" в Общественной палате РФ.
Она добавила, что "летальность вируса не настолько высокая, насколько он является заразным". При этом вирус способен видоизменяться и стать более заразным для человека.
"Крупнейшие эпидемиологи мира уже заявили, что закрытие границ так активно не помогает и необходима другая стратегия", – добавила Малинникова.
Медик подчеркнула, что стратегия заключается в грамотной разработке всех противоэпидемических мероприятий и правильном ведении работы всех силовых структур.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга рассказал, что смертность от нового типа коронавируса составляет 3,4 процента. К примеру, от обычного сезонного гриппа обычно умирает менее 1 процента зараженных.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, на категорию людей от 0 до 19 лет приходится лишь 1 процент инфицированных от общего числа. Вирусологи из России объясняют это более крепкой иммунной системой подростков.
В мире изобретают новые способы приветствия из-за коронавируса
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
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