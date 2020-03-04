Смертность от нового коронавируса выше, чем от гриппа – ВОЗ

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга рассказал, что смертность от нового типа коронавируса составляет 3,4 процента. К примеру, от обычного сезонного гриппа обычно умирает менее 1 процента зараженных, сообщает сайт "Аргументов и фактов".

Гебрейесус отметил, что и COVID-19, и грипп распространяются через частички жидкости из рта и носа заболевшего и приводят к заболеванию дыхательной системы. Однако коронавирус не распространяется так же эффективно, как и грипп.

По словам гендиректора ВОЗ, при гриппе опасны носители вируса, которые еще не заболели, а в случае с COVID-19 только у 1 процента заболевших нет симптомов заболевания, или они проявляются у них в течение 2 дней.

В отличие от гриппа, новый вирус чаще развивается в серьезные формы, поскольку у людей нет к нему иммунитета.

В ВОЗ подсчитали, что для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в мире, понадобится 89 миллионов защитных масок, 76 миллионов пар перчаток и 1,6 миллиона пар очков каждый месяц.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, на категорию людей от 0 до 19 лет приходится лишь 1 процент инфицированных от общего числа. Вирусологи из России объясняют это более крепкой иммунной системой подростков.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.