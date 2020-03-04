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Общество

11:07

Эколог объяснил, как надо избавляться от вирусов в офисе

общество наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев заявил, что рабочее место не получится избавить от вирусов при помощи увлажнителей воздуха, кондиционеров.

В эфире радио Sputnik эколог рассказал, что наиболее эффективными для борьбы с вирусами считаются очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами.

"Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе", – подчеркнул Ястребцев. По его словам, куда целесообразнее использовать рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами и очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами.

Однако специалист добавил, что у названных способов очистки рабочих мест есть один минус. Подобные системы очищают только воздух. Например, вирус гриппа может оставаться на предметах, вещах персонала.

Как отметил директор лаборатории, стоит обратить внимание на чистоту ручек дверей, а также бытовых приборов, которыми часто пользуются люди. Для того чтобы не заболеть гриппом, требуется соблюдать гигиену, в том числе чаще мыть руки.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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