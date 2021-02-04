В Национальном союзе защиты прав потребителей назвали самые частые нарушения

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал неправильное информирование покупателей о цене самым распространенным нарушением в торговле. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, к этой категории относится 80% неправомерных действий.

"Сюда также можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает", – добавил Шапкин.

Специалист объяснил, что подобные действия являются незаконными и могут повлечь за собой административную ответственность. Нарушение может рассматриваться и по закону "О защите прав потребителей", и по закону "О рекламе", и по нормам КоАП – штраф достигает 500 тысяч рублей.

Отдельно председатель Национального союза защиты прав потребителей выделил попытки недобросовестных организаций манипулировать покупателями на фоне пандемии коронавируса. За счет того, что люди стремятся экономить, продавцы могут недостаточно четко прописывать условия, по которым те или иные товары дешевле аналогов.

Ранее в СМИ сообщили, что контроль за ценами на социально значимые продукты будет осуществлять Федеральная налоговая служба. В ведомстве уже запросили у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года.

