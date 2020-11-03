Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом

Фото: instagram.com/khorokhordin.official

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвержден коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.

Чувствует себя Хорохордин нормально, его состояние удовлетворительное. Отмечается, что правительство республики работает в штатном режиме.

Ранее коронавирус диагностировали у мэра Ижевска Олега Бекметьева. Он выразил сожаление, что не сможет в ближайшее время принимать активное участие в жизни города. Бекметьев также призвал соблюдать меры предосторожности.

До этого стало известно, что тест лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на коронавирус дал положительный результат. Депутат перешел на режим самоизоляции.

Аналогичное предписание соблюдал министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за выявленного у одного из членов семьи COVID-19. 30 октября Мурашко вышел из режима самоизоляции и перешел к полному рабочему дню.

