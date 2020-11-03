Названо условие для получения наибольшей защиты от COVID-19

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Названо условие для получения наибольшей защиты от коронавирусной инфекции. Его озвучил врач иммунолог – аллерголог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
Специалист заявил, что наивысший уровень защиты получают переболевшие COVID-19, которые затем прошли вакцинацию. Он пояснил, что у выздоровевших пациентов фиксируется разный уровень антител в организме, поэтому даже после выздоровления стоит пройти вакцинацию.
"Те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией", – заявил Болибок.
По словам эксперта, прошедшие вакцинацию после перенесенного коронавируса получат высокий титр антител.
"Они получат больше защиты", – пояснил иммунолог.
Он отметил, что вакцинация в обязательном порядке необходима переболевшим коронавирусом в легкой форме или самой тяжелой формах.
"Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем", – заключил специалист.
Ранее ученые узнали, кто предрасположен к затяжному течению коронавируса. Сообщалось, что примерно каждый двадцатый пациент испытывает симптомы болезни на протяжении 8 и более недель.
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