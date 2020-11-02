Ученые узнали, кто предрасположен к затяжному течению коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Исследователи из Королевского колледжа Лондона определили группу риска, участники которой наиболее предрасположены к затяжному течению коронавируса. Об этом сообщает портал Express.
Ученые отметили, что примерно каждый 20-й пациент с COVID-19 испытывает симптомы в течение 8 и больше недель. Кроме того, ученым удалось выяснить, что длительность заболевания можно определить еще в самом начале.
По мнению специалистов, вероятность затяжного течения коронавируса увеличивается с ростом количества симптомов в первую неделю болезни. Также влияет на протекание заболевания возраст, пол, индекс массы тела пациента.
Проанализировав данные более 4 тысяч пациентов, ученые узнали, что чем старше человек, тем выше риск долгого протекания болезни. Кроме того, от коронавируса больше страдают граждане с повышенным ИМТ. Также исследователи узнали, что у мужчин долгое течение болезни встречается чаще, чем у женщин. В группу риска вошли и астматики.
Ранее стало известно, что в Москве с 15 до 2% снизилось число пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что число выявляемых случаев COVID-19 за неделю снизилось на 1%. Также Собянин выразил надежду на то, что в столице начнется спад заболеваемости COVID-19.
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