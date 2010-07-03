Бутина получила новый российский паспорт

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Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась в Барнаул и получила новый российский паспорт. Об этом сообщили РИА Новости.

"Я – снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР", – заявила девушка на своей личной странице в Facebook.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ей предъявили обвинение в "сговоре с целью работы на иностранное правительство" В качестве меры пресечения девушке избрали тюремный срок на 18 месяцев.

После отбытия наказания Марию Бутину депортировали в Россию. Несколько дней девушка провела в Москве, после чего вернулась на родину, в Барнаул.

Мария Бутина рассказала о планах на будущее



В октябре стало известно, что из США в Россию депортируют бывшего главу компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Мужчину задержали во Флориде. В России против Билалова и его брата Магомеда завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.