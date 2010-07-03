Мария Бутина прилетела в Барнаул

Фото: телеграм канал "Караульный"

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась в Барнаул. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что самолет из аэропорта Шереметьево приземлился в Барнауле в 5:11 по местному времени (01:11 по московскому времени). Девушку встречали отец, мать и бабушка.

"Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания", – рассказал отец девушки.

Отмечается, что Мария поблагодарила всех присутствующих за встречу, а затем покинула здание воздушной гавани.

"В планах Марии Бутиной – отдых и встречи с семьей", – добавил отец девушки.

Бутину задержали летом 2018 года и осудили на 1,5 года за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Женщина пошла на сделку со следствием и признала вину. Это позволило ей избежать многолетнего тюремного заключения.

Ее освободили из американской тюрьмы и перевели в ведение сотрудников иммиграционной службы в Майами.