В ГД не поддержали идею Кадырова отправить своих сыновей в зону СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Несмотря на то что из чеченцев получаются хорошие военные, отправлять несовершеннолетних участвовать в боевых действиях запрещено законодательством РФ. Так в беседе с изданием "Подъем" член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова отправить сыновей в зону СВО.
"Кадыров, конечно, боевой генерал, руководитель. Чеченцы хорошо у нас воюют, хорошо относятся к подготовке резервистов. Но дети категорически не подлежат призыву по закону, закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служил, имеет военно-учетную специальность", – сказал он.
По его словам, сейчас дети должны учиться, а не участвовать в спецоперации. В настоящее время задача властей, считает Заварзин, заключается в том, чтобы подготовить мобилизованных резервистов и решить ситуацию с призванными по ошибке россиянами.
"Кому положено призваться, нужно призваться и выполнить свой долг перед Родиной", – подытожил он.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам, которым сейчас 16, 15 и 14 лет соответственно, планируют отправиться в зону спецоперации в Донбассе. Как отметил глава Чечни, их боевая подготовка началась еще с малых лет и сегодня они уже готовы применить свои навыки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: