В ГД не поддержали идею Кадырова отправить своих сыновей в зону СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Несмотря на то что из чеченцев получаются хорошие военные, отправлять несовершеннолетних участвовать в боевых действиях запрещено законодательством РФ. Так в беседе с изданием "Подъем" член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова отправить сыновей в зону СВО.

"Кадыров, конечно, боевой генерал, руководитель. Чеченцы хорошо у нас воюют, хорошо относятся к подготовке резервистов. Но дети категорически не подлежат призыву по закону, закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служил, имеет военно-учетную специальность", – сказал он.

По его словам, сейчас дети должны учиться, а не участвовать в спецоперации. В настоящее время задача властей, считает Заварзин, заключается в том, чтобы подготовить мобилизованных резервистов и решить ситуацию с призванными по ошибке россиянами.

"Кому положено призваться, нужно призваться и выполнить свой долг перед Родиной", – подытожил он.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам, которым сейчас 16, 15 и 14 лет соответственно, планируют отправиться в зону спецоперации в Донбассе. Как отметил глава Чечни, их боевая подготовка началась еще с малых лет и сегодня они уже готовы применить свои навыки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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