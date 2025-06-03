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03 июня, 21:21

Общество

Роспотребнадзор опроверг данные о случаях заболевания церкариозом в Тамбовской области

Фото: depositphotos/ternavskaia.o@gmail.com

В Тамбовской области местные жители не обращались к медикам из-за укусов церкариями, которые вызывают паразитное заболевание. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Для профилактики церкариоза Роспотребнадзор советует купаться только на благоустроенных пляжах, не купаться в мелких, стоячих водоемах, где много водорослей, загрязненных отходами и где живут водоплавающие птицы", – рекомендовали в надзорном ведомстве.

Немногим ранее в СМИ сообщили, что десятки жителей Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии заразились церкариозом ("зудом купальщика"). Чаще всего это заболевание можно подхватить при купании в пресном, теплом, непроточном водоеме, особенно с большим содержанием водорослей.

Комментируя эту ситуацию, врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что личинки шистосома – церкарии залезают под кожу человека и вызывают зуд. По его словам, вероятность заразиться этой болезнью высока в той воде, где ее температура выше 18–22 градусов.

Вознесенский считает, что максимально обезопасить себя можно, плавая только в водоемах, которые официально разрешены для купания.

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