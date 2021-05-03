В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00 3 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Местами гроза. Период предупреждения – с 12:00 до 21:00 3 мая", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб.
Кроме того, говорилось, что в Москве 2–4 мая ожидаются сильные дожди и штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды