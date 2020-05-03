Врач назвал ранние симптомы коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Звезда".

Он отметил, что на ранних стадиях человек может ощутить симптомы похмелья. Он пояснил, что имеет в виду слабость, тяжесть, боль в глазах, повышенную утомляемость и температуру в пределах нормы.

Зайцев подчеркнул, что эти симптомы проявляются в течение 2–3 дней. Параллельно с ними человек замечает потерю обоняния и перестает распознавать вкусы, отмечает специалист.

Он добавил, что следующим этапом болезнь охватывает горло, вызывая осиплость и першение. По словам врача, когда инфекция достигает трахеи, голос меняется, а зараженный начинает чувствовать спазмирование и удушье.

"И если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, то есть асфиксию, то, конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас COVID-19", – резюмировал отоларинголог.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19. Он подчеркнул, что при нехватке воздуха следует немедленно обратиться за помощью к медикам.

До этого американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что у людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут встречаться озноб, боль в горле, дрожь, мышечные боли, головная боль, потеря вкуса и обоняния.

В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.