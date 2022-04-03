Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что с начала снегопада прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил 23 сантиметра. Городские службы круглосуточно очищают город от снега. Всего в работах задействовано 10 тысяч единиц техники.

Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, МЦК и социальным объектам.

Кроме того, в течение всего светового дня идут работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Также работает снегоуборочная и погрузочная техника. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр, превысив норму в два раза. Высота сугробов в столице еще накануне составляла 10 сантиметров. Сейчас она увеличилась до 31 сантиметра. Это в два раза выше положенной нормы в 15 сантиметров. Нынешние показатели считаются нормой для 22 февраля.

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится и в воскресенье. Температура воздуха в Москве 3 апреля составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +3...-2 градуса.