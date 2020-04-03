Мишустин утвердил правила поведения при введении ЧС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, граждане и организации обязаны выполнять решения правительства, правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и ряда должностных лиц. В случае угрозы необходимо ознакомиться с алгоритмом действий или позвонить по номеру 112.

Следует соблюдать общественный порядок, требования законодательства РФ и требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных служб и других должностных лиц. При получении инструкций граждане обязаны эвакуироваться из опасной зоны, использовать средства защиты, а при обнаружении пострадавшего оказывать первую помощь.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Запрещается мешать работе уполномоченных должностных лиц, заходить за ограждения, создавать угрозу безопасности здоровья и распространять недостоверную информацию.

Организации должны оповещать работников, организовывать аварийно-спасательные работы, а в случае опасности приостанавливать деятельность.

Ранее Мишустин рассказал, что пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации.

Он подчеркнул, что больницы в регионах страны должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по достаточно благоприятному сценарию. Он отметил, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.