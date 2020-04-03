Во Владивостоке скончался пациент с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент, у которого был обнаружен коронавирус, сообщает глава региона Олег Кожемяко.

"Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее... Выражаю соболезнования родным и близким", – написал губернатор в Telegram.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано семь случаев COVID-19, двоих человек уже выписали из больницы.

Ранее в Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Пациент трое суток находился на искусственной вентиляции легких.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Под наблюдением врачей находится более 215,5 тысячи человек.

2 апреля стало известно о продлении ранее введенных в Москве ограничений до 1 мая. Они касаются порядка работы заведений общественного питания, магазинов розничной непродовольственной торговли и городских парков. Все эти места останутся закрытыми.

Владимир Путин также продлил нерабочие дни до конца апреля. Указ с новыми распоряжениями президента по ситуации с коронавирусом уже подписан.