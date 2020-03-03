Twitter обжаловал в суде штраф в 4 миллиона рублей

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Представитель Twitter обжаловала в Таганском районном суде решение о штрафе в 4 миллиона рублей. Он был выписан за нарушение закона о персональных данных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"На постановление мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы от 13 февраля о признании виновным иностранное юридическое лицо Twitter Inc. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ, поступила жалоба от защитника Марии Михеенковой", – сообщили в пресс-службе. Отмечается, что жалоба будет рассмотрена 16 марта.

Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей.

В январе Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter. Компании в указанный срок не предоставили данные о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах.