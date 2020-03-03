Джонсон в больнице пожал руки пациентам с коронавирусом

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что побывал в больнице, в которой находятся люди, инфицированные коронавирусом. В ходе своего визита в медучреждение политик поздоровался со всеми пациентами, передает "Газета.ру".

"Я был в больнице, где находились несколько пациентов с коронавирусом, и я пожал всем руки", – заявил Джонсон. Британский премьер также напомнил, как важно соблюдать гигиену, чтобы не допустить распространения COVID-19. Еще он посоветовал чаще мыть руки.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала данную инфекцию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Кроме того, уровень распространения инфекции нового типа был поднят до очень высокого. Ученые занимаются разработкой вакцины, чтобы побороть коронавирус. Недавно был найден вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме, состояние пациента удовлетворительное.

