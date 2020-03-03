Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:05

Джонсон в больнице пожал руки пациентам с коронавирусом

общество

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что побывал в больнице, в которой находятся люди, инфицированные коронавирусом. В ходе своего визита в медучреждение политик поздоровался со всеми пациентами, передает "Газета.ру".

"Я был в больнице, где находились несколько пациентов с коронавирусом, и я пожал всем руки", – заявил Джонсон. Британский премьер также напомнил, как важно соблюдать гигиену, чтобы не допустить распространения COVID-19. Еще он посоветовал чаще мыть руки.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала данную инфекцию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Кроме того, уровень распространения инфекции нового типа был поднят до очень высокого. Ученые занимаются разработкой вакцины, чтобы побороть коронавирус. Недавно был найден вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19.

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме, состояние пациента удовлетворительное.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика