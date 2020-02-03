S7 предложила обменять или вернуть билеты на рейсы из Китая

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Авиакомпания S7 Airlines обменяет билеты из Китая или вернет их стоимость пассажирам из-за отмены рейсов в КНР. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.

"S7 Airlines на выбор предлагает пассажирам получить возврат полной стоимости билета или обменять авиабилеты с вылетом из Пекина, Урумчи, Гуанчжоу, Шанхая, Гонконга на рейсы с вылетом из Токио, Осаки, Сеула, Бангкока, Пхукета, Камрани", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания предпринимает все возможное для того, чтобы обеспечить пассажирам из РФ скорейшее возвращение домой.

Российские власти ограничили авиасообщение с Китаем из-за коронавируса с 1 февраля. Изменения коснулись всех авиакомпаний, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Также сообщалось о том, что Россия приостановит чартерные рейсы в КНР. Их остановка планируется на 14 февраля.

Все организованные группы российских туристов вернулись из Китая – Ростуризм

В настоящее время все организованные группы российских туристов вернулись из Китая. Тем, кто путешествует самостоятельно, рекомендовали позаботиться о билетах на чартеры в ближайшее время.

Впервые о вспышке новой формы пневмонии, вызванной вирусом, сообщили еще в декабре. Эпицентром заболевания стал город Ухань в провинции Хубэй. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.