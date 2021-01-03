В России выявили 24 150 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 2 613 (10,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришелся 3 851 случай, на Санкт-Петербург – 3 738, на Московскую область – 1 539, на Нижегородскую область – 483, Свердловскую область – 404, Ростовскую область – 391, Воронежскую область – 389, Республику Карелия – 342, Хабаровский край – 333, Пермский край – 329, Красноярский край – 320, Самарскую область – 301, Челябинскую область – 298, Ульяновскую область – 273.
Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.
За прошедшие 24 часа подтверждено 504 летальных исхода. За весь период по стране от коронавируса умерли 58 506 человек. За прошедшие сутки были выписаны 19 847 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 618 882.
Ранее в столице расширили список категорий граждан для вакцинации от COVID-19. С 4 января открывается запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.
Более 800 тыс россиян уже привились от коронавирусной инфекции
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