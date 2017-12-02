Около трети декабрьской нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

16 миллиметров осадков выпало в столице за последние сутки.

Это составляет примерно 28,6 процента от месячной нормы 56 миллиметров, сообщает Гидрометцентр России. Максимальное число осадков в столичном регионе пришлось на Наро-Фоминск – 19 миллиметров за сутки.

2 декабря в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Ожидаются гололедица и налипание снега. Воздух при этом прогреется до 1 градуса выше нуля.