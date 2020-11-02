В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 63 пациента с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех пациентов была зафиксирована пневмония. Всего в столице умерли 6 936 человек.

За последние сутки в России выявили 18 257 новых случаев коронавируса. Из них 4 585 случаев – без клинических проявлений.

В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19. За последние сутки в городе подтвердили 4 796 новых случаев коронавируса.

В Москве выявили 4 796 новых случаев заражения коронавирусом

Как заявил президент России Владимир Путин, пандемия показала эффективность системы здравоохранения РФ. При этом российский лидер обратил внимание и на проблемы в данной области.

На этом фоне россиян предупредили о возможном распространении нового штамма COVID-19. Отмечалось, что новый штамм является более опасным для здоровья.