Беглов предупредил о возможном усилении ограничений в Санкт-Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о возможном усилении ограничительных мер, связанных с COVID-19.

По его словам, средства защиты – самый простой путь избежать заражения коронавирусной инфекцией.

"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", – сказал губернатор в эфире "Радио России".

Беглов напомнил горожанам, что необходимо ответственно относиться с безопасности своих близких и окружающих и научиться жить в новых условиях.

В Санкт-Петербурге уже введен временный запрет на работу ресторанов после 23:00.

Также губернатор сообщил, что в городе собираются ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер.

За последние сутки в России выявили 18 257 новых случаев коронавируса. На Петербург пришлось 923 случая COVID-19.

Ранее первый медицинский университет в Петербурге возобновил прием больных с коронавирусом. В учреждении развернуто 250 коек.