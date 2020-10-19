В Петербурге ограничат время работы ресторанов

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В рамках противодействия распространению коронавируса в Санкт-Петербурге введен временный запрет на работу ресторанов после 23:00. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

"В ресторанах люди едят и развлекаются. Вот развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время. До 23:00 рестораны будут работать", – отметил он.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе собираются ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер.

"Хотелось бы поблагодарить тех, кто ответственно подходит к соблюдению мер профилактики, но есть и те, кто игнорирует их. Напомню, что за нарушение масочного режима грозит штраф в 4 тысячи рублей. Соблюдение правил вместе с ужесточением мер контроля поможет снизить темпы распространения коронавируса", – добавил губернатор.

В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса. 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений. 686 новых случаев пришлось на Санкт-Петербург.