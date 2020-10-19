В Петербурге ограничат время работы ресторанов

Фото: depositphotos/avtoline2011@mail.ru
В рамках противодействия распространению коронавируса в Санкт-Петербурге введен временный запрет на работу ресторанов после 23:00. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.
"В ресторанах люди едят и развлекаются. Вот развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время. До 23:00 рестораны будут работать", – отметил он.
Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе собираются ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер.
"Хотелось бы поблагодарить тех, кто ответственно подходит к соблюдению мер профилактики, но есть и те, кто игнорирует их. Напомню, что за нарушение масочного режима грозит штраф в 4 тысячи рублей. Соблюдение правил вместе с ужесточением мер контроля поможет снизить темпы распространения коронавируса", – добавил губернатор.
В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса. 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений. 686 новых случаев пришлось на Санкт-Петербург.
В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: