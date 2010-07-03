В Совфеде оценили предложение пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений

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Председатель Союза пенсионеров России, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 предложение поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно.

"В принципе, это предложение не отличается революционностью. Наверное, надо отдать людям быстрее эти накопления, чтобы они могли их потратить, чем растягивать небольшие суммы на льготные выплаты. Я думаю, в этом смысле все понятно, учитывая, что все-таки это не те средства, которые можно наследовать и так далее", – сказал парламентарий.





Валерий Рязанский глава комитета Совфеда по соцполитике Мне кажется, что сейчас лучше задуматься о дополнительных механизмах накопительных вариантов пенсий, когда гражданин сам мог бы накопить с первого трудового дня на будущую пенсию.

Сенатор также добавил, что в подобных предложениях есть как положительные, так и отрицательные стороны. "Когда деньги взимаются одноразовые из пенсионной системы, у государства изымаются средства, которые можно было бы вкладывать в экономику", – пояснил он. Тем не менее Рязанский заключил, что в целом "не видит вреда" в подобной инициативе.



Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше пяти процентов от суммы общей пенсии. Если сумма выше пяти процентов, то человеку назначается накопительная пенсия. По подсчетам экспертов, для назначения такой пенсии необходимо иметь порядка 177 тысяч рублей пенсионных накоплений.

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера – 8 846 рублей на 2019 год. В случае реализации этой инициативы для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей.

При этом в ПФР заявили, что предложенный вариант не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства. Предложение было направлено на экспертизу в Минфин, Минэкономики и Центробанк.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин накануне заявил, что работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек.

Также сообщалось, что в России официально не трудоустроено 60 процентов из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста. Часть из них закончила трудиться досрочно или уже не может этого делать из-за инвалидности.