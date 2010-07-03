ПФР предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений

06:32
06:32
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Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.
Как сообщает газета РБК, сейчас выходящие на пенсию россияне получают накопления единовременно в том случае, если рассчитанная накопительная пенсия меньше пяти процентов от суммы общей пенсии.
В том случае, когда сумма превышает пять процентов, гражданину назначается накопительная пенсия. По подсчетам экспертов, для назначения такой пенсии необходимо иметь порядка 177 тысяч рублей пенсионных накоплений.
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера – 8846 рублей на 2019 год.
В случае реализации предложений, возрастет доля выходящих на пенсию россиян, получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты. Предложение ПФР было направлено на экспертизу в Минфин, Минэк и Центробанк.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее заявил, что работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек.
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