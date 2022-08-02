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Москва 24

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Общество

12:44

В ТЦ "Метрополис" и "Авиапарк" люди выстроились в огромные очереди, чтобы попасть в H&M

обществомагазины

Видео: Москва 24

В столичных торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк" люди выстроились в огромные очереди, чтобы попасть в H&M.

2 августа магазины розничной сети открылись в этих двух ТЦ. Перед магазинами довольно быстро собралось множество желающих попасть внутрь. Наблюдается ажиотаж.

Торговая точка в "Авиапарке" открылась в 10:00 по московскому времени. При этом изначально посетителей в магазине практически не было. В "Метрополисе" же очередь собралась практически моментально.

Ранее сообщалось, что стоимость одежды в магазинах H&M не изменилась. Кроме того, несмотря на заявление компании о том, что распродажи не будет, в самом магазине есть специальная вешалка, где размещена одежда в ценовом диапазоне от 150 рублей, а на соответствующей табличке написано "Sale".

Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. Кроме того, на кассах магазинов предлагают обменять ранее полученные подарочные сертификаты обратно на деньги, поскольку покупатели лишились возможности оплатить ими часть товаров.

Видео: Москва 24


Компания H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.

Позже шведский ретейлер решил временно открыть магазины сети для продажи оставшихся в наличии товаров. При этом в компании подчеркнули, что одежда и аксессуары будут реализованы по полной стоимости.

Шведская компания H&M Group ищет покупателя для бизнеса в РФ

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