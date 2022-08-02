В ТЦ "Метрополис" и "Авиапарк" люди выстроились в огромные очереди, чтобы попасть в H&M

2 августа магазины розничной сети открылись в этих двух ТЦ. Перед магазинами довольно быстро собралось множество желающих попасть внутрь. Наблюдается ажиотаж.
Торговая точка в "Авиапарке" открылась в 10:00 по московскому времени. При этом изначально посетителей в магазине практически не было. В "Метрополисе" же очередь собралась практически моментально.
Ранее сообщалось, что стоимость одежды в магазинах H&M не изменилась. Кроме того, несмотря на заявление компании о том, что распродажи не будет, в самом магазине есть специальная вешалка, где размещена одежда в ценовом диапазоне от 150 рублей, а на соответствующей табличке написано "Sale".
Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. Кроме того, на кассах магазинов предлагают обменять ранее полученные подарочные сертификаты обратно на деньги, поскольку покупатели лишились возможности оплатить ими часть товаров.
Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.
Позже шведский ретейлер решил временно открыть магазины сети для продажи оставшихся в наличии товаров. При этом в компании подчеркнули, что одежда и аксессуары будут реализованы по полной стоимости.
Шведская компания H&M Group ищет покупателя для бизнеса в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: