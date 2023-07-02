Виктор Бут вошел в перечень кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области

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Член ЛДПР Виктор Бут стал одним из возможных кандидатов в депутаты законодательного собрания Ульяновской области в предложенном на утверждение на областной партийной конференции списке, передает ТАСС.

"Территориальная группа N10, которая включает территории Заволжского одномандатного округа N10 и Заволжского одномандатного избирательного округа N11. Бут – первый номер в этой группе. Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения – город Душанбе Таджикской ССР", – отметил в ходе конференции руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Дмитрий Грачев.

Ранее бывший заключенный американской тюрьмы, предприниматель, член ЛДПР Виктор Бут заявил, что планирует подать в суд на создателей сиквела к фильму "Оружейный барон", которые назвали его прототипом главного персонажа.

Предприниматель отметил, что хочет остановить съемки кинокартины, а также взыскать с создателей компенсацию. Он уточнил, что отправит эти денежные средства семьям военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

8 декабря 2022 года Бута обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества Бриттни Грайнер.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР