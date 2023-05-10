Бут заявил о своем намерении подать в суд на создателей сиквела к фильму "Оружейный барон"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Бывший заключенный американской тюрьмы, предприниматель, член ЛДПР Виктор Бут заявил, что планирует подать в суд на создателей сиквела к фильму "Оружейный барон", которые назвали его прототипом главного персонажа. Об этом сообщает ТАСС.

"Я недоумеваю по поводу идеи Голливуда снимать продолжение "Оружейного барона", хотя, конечно, понятно, кому это выгодно: тем же людям в США, которые стояли за всей кампанией клеветы в мой адрес и за провокацией в отношении России", – указал он.

Предприниматель отметил, что хочет остановить съемки кинокартины, а также взыскать с создателей компенсацию. Он уточнил, что отправит эти денежные средства семьям военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Виктор Бут отверг свою причастность к оружейному бизнесу и назвал образ оружейного барона пропагандой. Он пояснил, что работал с Ливией, поставлял и обслуживал авиационную технику.

Россиянина задержали в Бангкоке по делу о незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую США считают террористической, в 2008 году. В 2012 году его осудили на 25 лет тюремного заключения.

8 декабря 2022 года Бута обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества Бриттни Грайнер.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР