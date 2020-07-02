ЦИК обработала 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

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Принятие поправок в Конституцию России поддержали 78,03 процента россиян, против высказались 21,16 процента.

Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,01 процента протоколов. Явка предварительно составила 65 процентов.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зарегистрировано.

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что результаты голосования говорят о консолидации пропрезидентского большинства и провале "несистемной оппозиции".

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия намерена проработать возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в ряде регионов.

По ее словам, формат, который был опробован в Москве и Нижегородской области, получил очень большую популярность в других регионах.

Сергей Собянин ранее сообщил, что на электронное голосование зарегистрировалось более 1,1 москвичей, а явка составила 93 процента.