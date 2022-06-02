Бойца ММА Мадиева депортируют из России из-за проблем с документами

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Бойца смешанного стиля Саймумина Мадиева, известного по ролику "Москва. Метро Люблино. Работаем", депортируют в Таджикистан из-за проблем с документами.

Как уточнил ТАСС источник, он будет депортирован в ближайшие дни.

"Через несколько дней его отправят домой. Жаль, что так случилось", – прокомментировал ситуацию тренер Мадиева Ризван Ошурмамадов.

Ролик, из-за которого Мадиев и Ошурмамадов прославились, набрал в социальной сети TikTok более 30 миллионов просмотров. Позднее ответные видео сняли футбольные клубы "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", испанский "Реал" и Ла Лига.

Ранее российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил, что уходит из Союза ММА России. Свое решение он объяснил разногласиями с действующим руководством. В частности, с президентом Союза Радмиром Габдуллиным.

