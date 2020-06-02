Около 250 участков для голосования по поправкам в Конституцию могут образовать за рубежом

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Для голосования по поправкам в Конституцию РФ могут организовать около 250 избирательных участков за пределами России, сообщил член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев.

По его словам, эпидемиологичная обстановка в разных странах развивается по-разному, и поэтому трудно спрогнозировать, какая картина может быть к началу голосования.

"Для справки отмечу, что на сегодняшний день, по предварительной информации министерства иностранных дел, за пределами территории Российской Федерации будет образовано примерно 250 участков голосования", – заявил Левичев.

При этом он уточнил, что эта цифра не окончательная.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявления смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на дому. Она отметила, что дистанционно совершить волеизъявление смогут те, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.