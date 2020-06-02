Новая дата для голосования по поправкам в Конституцию является оптимальной – Турецкий

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецекого", народный артист РФ Михаил Турецкий прокомментировал решение о проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Он отметил, что выбранная дата является выверенным и взвешенным решением. Турецкий подчеркнул, что пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для вопроса по поправкам в Конституцию.

Артист считает, что изменения в основном законе РФ являются необходимостью и соответствуют мировой практике.

"Поправки касаются многих важных социальных аспектов, которые сейчас очень актуальны <...> Это как обновление, перепрошивка государства. Тем более что затронуты важные поправки, такие как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий", – отметил Турецкий в беседе с Агентством "Москва".

Артист сообщил, что планирует участвовать в голосовании. Он отметил, что тот факт, что разработка изменений в Конституции проводилась вместе с народом, дает ощущение гражданской ответственности.

Турецкий также напомнил о необходимости соблюдать нормы санитарной безопасности при проведении голосования. Он считает, что в случае наличия высокого уровня риска об этом было бы объявлено.

"Мы должны понимать, что коронавирус внес свои коррективы – безусловно. Но жизнь продолжается. Я склонен доверять специалистам, которые каждый день информируют нас об эпидемиологической ситуации в стране", – сказал Турецкий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституции РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявления смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8-12 человек в час на одном избирательном участке.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на дому. Она отметила, что дистанционно совершить волеизъявление смогут те, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.