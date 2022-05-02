Повышенный налоговый вычет на жилье могут распространить на новостройки – Минстрой

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Увеличенный в два раза налоговый вычет на имущество предполагается распространить на приобретение жилья только в новостройках, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, нововведение планируется распространить только на будущие покупки жилья. При этом не исключается, что в ведомстве оценят возможность распространения законопроекта и на уже совершенные сделки, по которым еще не получен налоговый имущественный вычет.

Сегодня, согласно закону, покупатель жилья может вернуть в качестве налогового вычета до 260 тысяч рублей или до 390 тысяч рублей при ипотечном кредите.

Ранее газета "Известия" писала, что в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза. Отмечалось, что если законопроект примут, максимальный налоговый вычет при покупке жилья может составить до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке – до 780 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением повысить сумму налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей. Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ветераны боевых действий имеют право на льготу в виде вычета в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физлиц.

Таким образом, пояснил он, в настоящее время работающий ветеран боевых действий при уплате налога сможет сэкономить максимум 65 рублей, то есть 13% от необлагаемых налогом 500 рублей. Депутат считает, что данная сумма является крайне низкой и не способна повлиять на материальное положение.