Дептранс призвал москвичей оставаться дома из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам рекомендовали воздержаться от поездок и остаться дома из-за ухудшения погодных условий. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сильный дождь, грозы и ветер до 17 метров в секунду ожидается в столице ночью и утром следующего дня. Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб.

Сильные осадки ожидаются в Москве в ночь со 2 на 3 мая. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дождь начнется вечером воскресенья, а позже перерастет в ливень.