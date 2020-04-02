Власти Петербурга прокомментировали возможность полного закрытия метро

Фото: ТАСС/Роман Пименов
Правительство Санкт-Петербурга прокомментировало возможность закрытия всех станций городского метрополитена. Там сообщили, что транспортная система должна продолжать обслуживать пассажиров, работающих в выходную неделю.
По словам председателя городского комитета по транспорту Александра Головина, власти города не рассматривают возможность закрытия метро.
"Метрополитен – главная стратегическая артерия города, его нельзя закрывать. Надо думать о людях, которые находятся на переднем краю обороны против новой коронавирусной инфекции: медицинские, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и другие", – подчеркнул Головин.
Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро. Кроме того, на восьми остановках планировалось ограничить вход и выход одним вестибюлем.
Также стало известно о полном закрытии станции метро "Новокрестовская". При этом в пресс-службе метро отметили, что остановка не пользуется популярностью у пассажиров.
Сообщалось, что с 1 по 5 апреля все станции метрополитена в городе будут закрываться на вход в 22:00. Движение наземного транспорта планировалось прекращать до 23:00.
Кроме того, с 28 марта по 5 апреля были отменены все льготы на проезд в любом общественном транспорте города.
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