Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что данная мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Так, станции будут закрыты с 1 апреля.
"Принято окончательное решение с 1 апреля 2020 года закрыть для входа и выхода пассажиров ряд вестибюлей станций: вестибюли номер 1 и номер 2 станции "Невский проспект", вестибюли номер 1 и номер 2 станции "Новокрестовская", вестибюль станции "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская", – сказали в пресс-службе "Петербургского метрополитена".
Кроме того, с 1 апреля будут частично закрыты станции метро "Девяткино", "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект". На этих остановках планируется ограничить вход и выход одним вестибюлем.
Ранее на сиденья метро в Москве наклеили стикеры о важности безопасной дистанции. Наклейками было выделено допустимое расстояние между пассажирами.
30 марта пассажиропоток в московском метро снизился на 85 процентов. Об этом проинформировала пресс-служба столичного департамента транспорта.
В общественном транспорте усилили меры безопасности
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