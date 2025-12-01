Оксфордский словарь назвал "рейджбейт" главным словом 2025 года

Фото: depositphotos/amnarj20066

Словом 2025 года по версии Оксфордского словаря стал термин "рейджбейт" (rage bait, дословный перевод – приманка для гнева. – Прим. ред.). Об этом сообщает издательство Oxford University Press.

Словарь описывает "рейджбейт" как интернет-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования фрустрирующих, провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в соцсетях.

В издательстве отметили, что в 2025 году в новостном цикле доминировали социальные волнения, дебаты о регулировании онлайн-контента, а также опасения по поводу цифрового благополучия.

Согласно языковым данным Оксфордского университета, за последние 12 месяцев использование слова "рейджбейт" выросло в три раза.

На английском языке rage bait пишется в два слова, однако оксфордские лексикографы сочли этот термин единой смысловой единицей. Отмечается, что появление подобного самостоятельного термина подчеркивает гибкость английского языка, в котором два устоявшихся слова могут быть объединены для придания более конкретного значения в определенном контексте.

"Тот факт, что слово "рейджбейт" существует и его использование резко возросло, означает, что мы все больше осознаем манипулятивные тактики, в которые нас могут втянуть в интернете. Раньше интернет был сосредоточен на привлечении нашего внимания, вызывая любопытство в обмен на клики, но теперь мы наблюдаем резкий сдвиг к тому, что он захватывает и влияет на наши эмоции и на то, как мы реагируем", – сообщил представитель издательства Каспер Гратволь.

Кембриджский словарь в качестве слова 2025 года выбрал прилагательное "парасоциальный" (parasocial). На сайте словаря указали, что это слово означает наличие связи, которую человек чувствует с известной личностью, персонажем из книги или фильма или с искусственным интеллектом.

В свою очередь, Институт филологии МПГУ внес в список слов года "победу", "окак" и "вайб". Специалисты объяснили, что слова года являются показателями ценностных ориентиров общества или отдельных его представителей, а также средством в формировании культуры и мировоззрения людей.