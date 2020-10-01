Волонтеры начали раздавать маски у станций метро в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Активисты движения "Волонтерская рота" начали раздачу масок у столичных станций метро, сообщает РИА Новости.
Как рассказал лидер движения Антон Демидов, маски москвичи и гости столицы могут получить у самых загруженных станций подземки. Акция продлится несколько дней.
На сегодняшний день горожанам раздали более тысячи масок. Волонтеры также напоминают пассажирам об общей ответственности друг перед другом, о важности соблюдения правил гигиены и социальной дистанции.
В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.
Резерв создан на базе логистического комплекса на площадке технополиса "Москва". Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ.
С 1 октября в столичном транспорте можно будет купить защитную маску за 5 рублей. В Дептрансе напомнили горожанам, что ношение масок и перчаток в транспорте является обязательным.
Спрос на маски в России вырос на 126%
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